Politi-razzia: Her er resultatet

Søndag eftermiddag foretog Midt- og Vestsjællands Politi en målrettet færdselsindsats i Odsherred kommune mellem kl. 15.00-21.00. Her blev 195 køretøjer standset og kontrolleret, og det førte til flere sigtelser. Tre bilister blev sigtet og anholdt for at køre spirituskørsel, hvoraf en også var påvirket af narko. En af spiritusbilisterne var desuden frakendt førerretten. En bilist havde ikke indregistreret sin bil eller betalt forsikring. En knallertfører blev sigtet for at køre på en konstruktivt ændret knallert.