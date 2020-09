En politipatrulje var rundt til forskellige kendte hotspots i Odsherred denne weekend på grund af de skærpede corona-regler i hele landet, men fandt ikke anledning til at gribe ind. Foto: Mie Neel

Politi på corona-patrulje i Odsherred

Under corona-nedlukning blev flere steder i Odsherred udpeget til hotspots - steder, der tiltrækker mange mennesker.

I weekenden trådte de skærpede corona-regler i kraft i hele landet, og det gav anledning til at sende en politipatrulje af sted til Odsherred for lige at tilse de »vanlige« forsamlingssteder.