Se billedserie Via sidemandsoplæring bliver nye podere uddannet til at varetage den kommunale test-opgave, der bliver mere og mere fintmasket. Her er det i blå dragt og visir Lone Nielsen, der snart er oplært af Julie Prasz.

Podeteam får en masse test-erfaringer

Odsherred - 25. februar 2021 kl. 07:38 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Odsherred Kommune bruger denne uge op at sidemandsoplære kommende podere, så der er flere til at varetage test-opgaven rundt på kommunale institutioner.

Egentlig er tidligere social- og sundhedsassistent Lone Nielsen fra Havnsø pensionist og har lagt arbejdslivet bag sig. Men i en tid, hvor der er brug for netop kompetencer, som hun bestrider, har hun meldt sig under fanerne som poder i Odsherred Kommune.

- Vi kan jo kalde det en form for samfundshjælp. Vi må alle bidrage til at få bugt med det her, siger Lone Nielsen.

Onsdag formiddag var turen kommet til Nykøbing Skole på Billesvej i Nykøbing, hvor der god tid til at tale om de ting, der har fungeret og ting, der skal justeres på, for at få det optimale ud af deres tid.

Der er nemlig kun fem, der denne formiddag har været forbi Mødelokale 15 til et møde med Lones Nielsens tynde vatpind.

- Mange vælger at tage en pcr-test i stedet i Nordgårdshallen lige ved siden af skolen, fortæller hun.

Senere på dagen skal Julie Prasz, der er ansat som konsulent i Sundhedscentret, undervise fem nye podere i kunsten af stikke vatpinde i næsen på andre.

- Det er sidemandsoplæring, og de bliver hurtigt selvkørende, fortæller underviser Julie Prasz, der ser empati, omhyggelighed og omsorg som nogle af de væsentligste egenskaber for en poder.

- Det kræver at man er meget fokus på og er omhyggelig med hygiejnen. For der er flere steder i processen, hvor der kan ske fejl, og det skal jo helst ikke ske. Og har man en sundhedsfaglig tilgang, vil man også kunne stille nogle af de spørgsmål, der kan have betydning for resultatet og om folk overhovedet bør podes i næsen, siger pode-underviseren.

Alt det poderne lærer af Julie Prasz i denne uge, hvor de er rundt i kommunen skal bruges til at få fintunet test-setuppet. Det skal være på plads, så det også kan håndtere eventuel testning af elever, når der engang åbnes yderligere op for de større klasser.