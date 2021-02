Når elever og lærere vender tilbage til skolerne efter vinterferien, vil der være en plan for testning af personalet, melder kommunen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Pode-plan klar på skolerne efter vinterferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pode-plan klar på skolerne efter vinterferien

Odsherred - 13. februar 2021 kl. 14:49 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Den første uge efter genåbningen af skolerne for 0.-4.klasse har været uden faste rammer for covid-testning af personalet.

Da genåbningen af skolerne blev meldt ud af myndighederne blev det fulgt af en kraftigt opfordring til at blive testet to gange om ugen, og at kommunerne skulle stå for tests af det kommunale personale.

I Odsherred ventes den plan dog først at falde på plads i løbet af den næste uges tid.

- Vi er i gang med at planlægge testningen på skolerne fra uge 8, hvor de åbner igen efter vinterferien. Vi er også i gang med at planlægge testning på dagtilbud i næste uge, oplyser centerchef i center for børn, unge og familie Ane Stallknecht, der endnu ikke kan melde noget konkret ud til Nordvestnyt.

Selvom der ikke ligger en konkret plan klar, så bliver der ikke tale om at lærerne kommer til at teste hinanden, oplyser formand for Odsherreds Lærerkreds, Christina Even.

- Det har på intet tidspunkt været på tale, at lærerne skulle teste hinanden her i Odsherred. Det er der bred enighed om, lyder meldingen derfra.