Se billedserie Kunstgræsbanen blev i første omgang anlagt som tennisbane og med opstregning til håndboldmål, men nu skal banen ændres til også at omfatte en badminton-opstregning. Foto: Stefan Andreasen

Pludselig ændring: Nu skal der også streges op til badminton i ny kunstgræsbane

Odsherred - 18. november 2020 kl. 08:51 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

For få dage siden lød det som en ægte solstrålehistorie.

Kongehallen i Nykøbing Sjælland får - takket være et velfungerende samarbejde mellem Nykøbing Sj. Tennisklub og Nykøbing IF, byrådspolitikere og kommunens ejendomsforvaltning - nu ny kunstgræsbelægning, har fået repareret taget og får løst et problem med skarpt lys fra gennemsigtige tagplader.

Hele herligheden betalt med 475.000 kr. fra regeringens corona-lånepulje.

Kunstgræsbanen, med opstregning til tennis og håndboldmål, skulle egentlig afleveres færdig på fredag.

Men på grund af en misforståelse eller forglemmelse, er der kommet skår i glæden.

I de par år, hvor foreningerne har arbejdet med at planlægge og fundraise til renoverings-projektet, og har indhentet tilbud fra håndværkere, har det ikke været nævnt på byggemøder med kommunen, at der lå en joker og lurede på at komme i spil.

Siden 2005, hvor Lokale og Anlægsfonden betalte for hele opførelsen, har det været hensigten, at der også skal være adgang for offentlig brug af den uopvarmede hal - uden medlemsskab af foreningerne.

Så da to borgere, som plejer at spille badminton i Kongehallen, i fredags henvendte sig og gjorde opmærksom på, at der ikke var streget op til badmintonbane i det nylagte kunstgræs, som der var på det gamle gulv i Kongehallen, reagerede ledende halinspektør Preben Nielsen.

Han spurgte i kommunens ejendomsforvaltning, om det var for sent at udbygge opstregningen, så den ene halvdel af tennisbanen også fik badminton-streger.

- Jeg fik at vide, at det ikke var for sent, så jeg bad om at få det gjort. Jeg mener, at det er det eneste rigtige at gøre.

- Vi bør følge den ånd, som Lokale og Anlægsfonden lagde til grund, da man betalte hele byggesummen for Kongehallen: Alle skal kunne komme ind og bruge hallen på nogle tidspunkter, hvor foreningerne ikke har tider, siger Preben Nielsen.

- Og der er intet underligt i, både at have opstregning til tennisbane og badmintonbane. Sådan er det i stort set alle sportshaller, siger halinspektøren.

Om sidste-øjebliks-beslutningen, efter foreningernes næsten to års planlægningsarbejde, siger Preben Nielsen, at han ikke har siddet med ved byggemøderne og ikke har modtaget en opstregningsplan fra foreningerne.

Det var først, da han selv besøgte Kongehallen i fredags, at han så, at den nye opstregning var uden en badmintonbane.

- Jeg anerkender fuldt ud tennisklubbens store arbejde, det er et godt byggeprojekt, og det er ærgerligt, at der har været den her misforståelse omkring opstregningen.

- Men jeg synes stadig, at hallen bør kunne benyttes af så mange som muligt, også badmintonspillere, siger halinspektøren.