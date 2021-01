Plejecentrets nye chef

Sygeplejerske Ane Søemosegaard Friis er blevet ansat som ny centerleder for plejecentret Grønnegården, i Nykøbing.

Ane Friis er 45 år, kommer fra Odsherred og er bosat i Nykøbing med sin mand og barn, og det var også i Odsherred, at hun som 18-årig tog uddannelsen først som social- og sundhedshjælper, dernæst som social- og sundhedsassistent og siden sygeplejerske.

Siden uddannede hun sig til visitator, men fandt ud af, at arbejdet bag en skærm ikke var hendes ønske, og i en periode på seks år var hun ansat i hjemmeplejen i den daværende Tølløse Kommune og blev dernæst distriktsleder for to store hjemmeplejegrupper og sygeplejen i Jyderup og Mørkøv-området.