Plejecentrets chef er blevet fyret

Rygterne svirrer i Hørve efter at det er kommet frem, at plejecenter Bakkegårdens leder gennem to et halvt år, Stine Thougaard, er blevet fritstillet.

»Jeg er glad for, at der nu kommer nye kræfter til, og jeg ved, at de skal i gang med et kæmpe stort arbejde for at rette op på problemerne. Det har været en rigtig hård periode for personalet, og det har været ét stort kaos på Bakkegården. Vi har henvendt os flere gange til kommunen, og jeg vil gerne rose dem for at agere rimelig hurtigt på vores henvendelser.«