Plejecentre på cykeltur

De fleste kender fornøjelsen ved en rask cykeltur, hvor man kan mærke vinden i håret og komme omkring i et fornuftigt tempo. Tre plejecentre i Nykøbing og Grevinge inviterer til informationsmøder om »Cykling uden alder«, hvor frivillige tager ældre med på cykeltur, og på den måde giver de ældre lidt cykel-livskvalitet, skriver Odsherred Kommune i en pressemeddelelse. Det er Plejecenter Præstevænget i Nykøbing, Plejecenter Grønnegården i Nykøbing og Grevinge Plejecenter i Grevinge, som får brug for frivillige cykelpiloter. Man behøver ikke frygte for en eventuel dårlig kondition, for de nye rickshawcykler er udstyret med en elmotor, og der stilles ingen krav om høj hastighed. Der er præsentationsmøde torsdag den 6. maj fra klokken 10 til 12 på Plejecentret Præstevænget, klokken 13 til 15 på Plejecenter Grønnegården og tirsdag den 11. maj klokken 10.30-12.30 på Grevinge Plejecenter. Alle, der har lyst til at høre mere om initiativet og måske blive »cykelpilot« er velkommen. I forvejen er der købt rickshawcykler med elmotor og plads til to passagerer foruden cyklisten til Bobjergcentret i Asnæs og Plejecentret Solvognen i Højby og Plejecentret Bakkegården i Hørve. De tre plejecentre er således godt i gang. I dag træder mere end 5000 frivillige cykelpiloter i pedalerne landet over. I 2019 fik mere end 30.000 passagerer cykelture, hvor de igen kunne nyde byen, vandet og skoven.