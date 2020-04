Se billedserie Påske på rulle bordet og med behørig afstand tog Tine Schulz (t.v.) og Monica Jørgensen imod blomster og chokolade til Bakkegårdens beboere og personale. Foto: Thomas Olsen

Plejecentre får duftende påskehilsen

Odsherred - 07. april 2020 kl. 06:53 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Påsken står for døren. En tid med traditioner, men i år har coronavirusset forandret alt og i år betyder påsken for mange adskillelse fra familie og venner, mens det for andre betyder flere opgaver og mere arbejde.

Som statsminister Mette Frederiksen understregede i en tale forud for påsken, må beboere på plejecentrene i nogen tid endnu undvære besøg fra deres allernærmeste - også i påsken.

Lions Club i Dragsholm har derfor besluttet at give både borgerne og personalet et lille lyspunkt og er i disse dage rundt med både blomster og chokolade til at forsøde påskedagene lidt.

- Vi gør det fordi vi synes det er synd for de ældre borgere, at de er så isolerede i denne tid med corona, og så vil vi samtidig gerne give personalet et klap på skulderen for alt det de gør. Vi er jo en humanitær organisation, så hvis ikke vi skulle hjælpe og påskønne nu, hvornår så, siger præsident for Lions Club Dragsholm, Jens Lundgaard.

Mandag var det borgere og personale på bakkegården i Hørve, der fik overrakt velduft fra den lokale blomsterhandler Slomstersmedjen og chokolade fra spar-øbmanden leveret til døren af den lokale lions-præsident. I dag går turen videre til plejecentrene i Grevinge og i Asnæs.

- Og Lions i Nykøbing har taget ideen til sig og sørger for chokolade og blomster til plejecentrene i Højby og Nykøbing, siger Jens Lundgaard.

I det hele taget er der mange, der tænker på de ældres situation på plejecentrene.

I sidste uge var Nykøbing Sj, Stadsorkester rundt på byens plejecenter for at give koncert, ligesom et par af kirkens korsangere sang for beboerne.

I Grevinge blev tilværelsen også forsødet, da lokalpolitiker Felex Pedersen og fru Lene leverede bagværk til det lokale plejecentret.