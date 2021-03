Cornasmitten i Odsherred er blevet kortlagt, og hjemmet og bekendtskaberne er de farligste steder. Foto: ?????? ?????????

Plejecentre er blandt de sikreste steder at være

Odsherred - 23. marts 2021 kl. 19:52 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Nærmeste familie og bekendtskabskredsen er de farligste, når vi taler om smittekilder for corona-smitte i Odsherred Kommune.

Det fremgår af tal, som Odsherred Kommune har fået fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der også viser, at kommunens plejecentre er nogle af de sikreste steder at være, når man ønsker at være beskyttet mod corona-smitte.

Mens 41 pct. corona-smittede mener at være smittet i husstanden, i familien eller i bekendtskabskredsen, er det kun èn pct., der er blevet smittet på plejecentrene og kun fire pct., der er smittet i daginstitutioner.

Ifølge kommunaldirektør, Claus Steen Madsens information til byrådet, så er kommunen i god dialog med Falck om at øge antallet af podere og åbningstider på teststederne hen over påsken, hvor der som altid forventes mange flere mennesker i kommunen.

Kommunaldirektøren orienterede politikerne om, at Odsherred er blandt de kommuner i landet, hvor der i løbet af de seneste syv dage er blevet testet færrest mennesker per 100.000 indbyggere, og på den måde ligger Odsherred Kommune på linje med ø-kommuner som Langeland og Samsø, og derfor ønsker kommunen at få flere test til kommunen.

Til gengæld er der glæde over, at det er lykkedes at inddæmme corona-smitten i kommunens daginstitutioner, og at det har vist sig problemfrit at få eleverne tilbage på de ældste klassetrin.

Alle beboere på kommunens plejecentre, der har ønsket det, er blevet vaccineret to gange.