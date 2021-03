Beboerne på plejecenter Grønnegården skal selv betale en del af udgiften, når centret skal have nyt tag. Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

Plejecenter skal have nyt tag, for vandet driver langs vægge og personalet falder i pytter

Odsherred - 03. marts 2021

Det 46 år gamle plejecenter Grønnegården, i Nykøbing, skal have nyt tag, og det er særdeles nødvendigt, for det er utæt og regner ind.

Ja, det har været på tale tidligere.

I 2018 var sagen også til politisk behandling, men pengene blev ikke fundet dengang, så plejecentrets tag fik lov at forfalde, og udover drypreparationer er det aldrig blevet til noget med at få repareret det utætte tag, og det har fået konsekvenser for både beboere og ansatte.

Men nu er plejecentrets tag så dårligt, at byrådet kommer til at tage stillng til, en godkendelse af lånefinsiering af de 2,75 mio. kr., som er beboerandelen til et nyt tag på plejecentret, der samlet vurderes til at koste lige over seks millioner kroner.

Og det er også nødvendigt, for når det regner, så løber der vand indvendigt i plejecentret, og det løber angiveligt på murværk og i elinstallationerne, og ifølge den kommunale administrations beskrivelse af sagen til det kommende møde i social- og forebyggelsesudvalget, så er der steder, hvor der dannes vandpytter på gulvet, og det giver risiko for faldskader for beboere og ansatte.

Huslejen stiger De 2,75 millioner kroner, som er beboernes andel, skal lånefinansieres, og betales tilbage af beboerne via huslejen, og derfor kan beboerne i fremtiden imødese en højere husleje, når det endelige byggeregnskab er gjort op. Det øvrige beløb er fundet via kommunal bevilling og opsparing.

Selvom der virker til at være nogenlunde styr på udgiftstalene, så hejser embedsværket en lille advarsel.

For nok er der indregnet uforudsete omkostninger på 150.000 kr. i anlægs-budgettet, men det kan hurtigt skride, når først renoveringen begynder, for udskiftningen har været tiltrængt i flere år, og kan kræve mere end først antaget.