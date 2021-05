Signe Eurén Mortensen og Thomas Bredvold fra Naturplejerkorpset i Odsherred har fundet engangsemballegen, der har omkring 50 år på bagen og har ligget ved Nekseløbugten. Plastik forgår ikke let - så smid det i skraldespanden i stedet for naturen. Foto: Thomas Bredvold

Plastik forgår ikke let

Nyligt fandt de ved Nekseløbugten endnu et bevis på, at det er dumt at smide plastik i naturen, for skidtet forgår virkelig ikke let.