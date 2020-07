Maud Kofod og Robert Langkilde kommer som musikalske gæster til Alsang i Annebergparken. PR-foto

Plaster på såret: Alligevel alsang for 500 i park

Odsherred - 24. juli 2020 kl. 19:53 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal alligevel være alsang i haven bag Den Danske Scenekunstskole i Annebergparken i Nykøbing i sommer.

Søndag den 9. august går det løs med fællessang, anført af sanger og saxofonist Maud Kofod, tidligere forsanger i Fede Finn & Funny Boyz, nu Maud & Mænd.

Med sig har hun guitarist Robert Langkilde, også Maud & Mænd. Publikum vil også blive musikalsk ledsaget af Timon Müller, organist i Nykøbing Sj. Kirke, og bassist Mathias Wedeken, Odsherreds Musikskole.

Lempelserne i forsamlingsforbuddet giver mulighed for at samle op til 500 mennesker udendørs, hvis der er tale om et sid-ned-arrangement, hvor der er mærket op de afstandskrav, som gælder i en koncertsal.

- Jeg har allieret mig med ham, som tegner kridtstreger op for Musik & Kultur i Odsherred til Højby-koncerterne, så han tegner felter op på tre gange tre meter. Der må sidde max fire personer i hvert felt, fortæller arrangør Bjørn Monberg.

- Desværre bliver det uden vores stor kor. På grund af corona-afstandskrav på to meter til dem, man synger ud imod, og en meter til den, man står ved siden af, ikke er plads nok på terrassen. De 50 kor-sangerne plejer at stå tæt og i rækker for at kunne stå på terrassen, men det må de ikke på nuværende tidspunkt, siger Bjørn Monberg.

Korsangerne plejer at komme fra Stemmer fra Odsherred, Odsherred Lungekor og Rytmisk Kor ved Nykøbing Sj. Kirke. Den Danske Scenekunstskole plejer at stå for salg af kaffe, øl og vand til Alsang i Annebergparken, men i år påtager Højby Lokalråd sig opgaven. Det er tredje gang Maud Kofod er gæstesolist

- Det gør mig i pænt godt humør, at vi alligevel kan gennemføre alsangen. Det var nogle kedelige dage i marts, da jeg måtte ringe rundt og aflyse alting, så det her er lidt et plaster på såret, siger Bjørn Monberg.