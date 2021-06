Se billedserie Formand for Spirens Støtteforening, Maja Bovin, glædede sig over, at det endelig var muligt at mødes fysisk og genstarte fællesskabet omkring etableringen af Nr. Asmindrups nye børnehave.

Plante- og rejsegilde i den nye børnehave

Odsherred - 12. juni 2021 kl. 20:12 Kontakt redaktionen

Nr. Asmindrup: Efter utallige teamsmøder, Zoom-samtaler og aflyste fysiske fællesarrangementer, gav Nr. Asmindrup den gas ilørdag eftermiddag med både rejsegilde og plantefest for byens nye børnehave Spiren.

For første gang i lang tid var små og store samlet på tværs af alder og køn for at plante en masse blomster i den nye børnehave Spiren - og fejre, at de igen kunne mødes fysisk.

- Det er virkelig skønt, og tiltrængt, for kun en enkelt gang har vi været samlet alle arbejdsgrupper og styregruppe. Men det var på Zoom, og derfor betyder det virkelig meget, at vi kan mødes nu og invitere til rejsegilde, siger Maja Bovin, formand for Børnehaven Spiren.

Med støtte fra lokaldemokratiudvalgets genstartspulje havde støtteforeningen inviteret høj og lav til at være med at etablere en grøn oase og naturlegeplads omkring børnehavnen, som også skal kunne benyttes af dagplejebørn i området og af byens beboere. Et område der er døbt »Det grønne forsamlingshus«.

Mens plantegildet var tænkt som en genstart af Nr. Asmindrups fællesskab på tværs og skabe de første rammer for arealet rundt om Spiren.

Med jord under neglene og blomsterfrø i håret, blev der også tid til et officielt rejsegilde for byggeriet af børnehaven.

- Det har været en bumlet vej hertil, og vi har været sendt til tælling flere gange med nedlukninger og forsamlingsforbud, men vi står her endnu, og Spiren er et symbol på sammenhold og fællesskab, sagde Mette Møller Olsen fra styregruppen i sin rejsegildetale.

