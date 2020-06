Planlagt udgift på 10 mio.: Slottets vinduespenge røg under corona-krisen

»Vinduesprojektet er tiltrængt, men vi står også i en situation, hvor den nedlukning, vi har været tvunget ud i, har kostet os rigtig dyrt. Hjælpepakkerne har desværre ikke hjulpet os meget, da de alene gælder restaurationsdriften og ikke hoteldelen. Vi lukkede naturligvis hele slottet ned, da ingen, hverken gastroturister eller andre tager til Dragsholm Slot uden åbne restauranter. De penge, som var sat af til at komme i gang med vinduesrenoveringen og til herskabsstalden, som vi fortsat kæmper for at bevare, er nu brugt under corona-krisen. Det er naturligvis ærgerligt at se de midler, vi havde afsat til at komme i gang med det arbejde, blive brugt til blot at holde virksomheden i live. Det arbejder vi ihærdigt på at finde en løsning på, ligesom vi arbejder på at få lukket det hul i kassen som corona-krisen har kostet os. Vi er ikke tilbage i fuld drift, og er derfor tvunget til både at kigge på vores indtjeningsside og udgiftsside,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.