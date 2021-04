Planlægger tog-rokade - farvel til et LINT41-tog

I forbindelse med implementeringen af det nye signalsystem på landets togstrækninger, ladet ERTMS, vil Movia sætte gang i rokade af togmateriel, der betyder farvel til et af LINT41-togene på Odsherredbanen. Det skal i stedet køre på Lollandsbanen fremgår det af en orientering fra trafikselskabet til Region Sjællands udvalg for regional udvikling.

Problemet for Lollandsbanen er ifølge orienteringen, at ERTMS skal indføres på Lollandsbanen fra december. Men her er indstalleringen af signalsystemet forsinket og derfor triller IC2-toge rundt uden ETRMS. Planen er derfor, at Lollandsbanen får tilført Lint41 togsæt med ERTMS, og de nuværende IC2 togsæt på banen flyttes til Odsherredsbanen og Tølløsebanen, som allerede i dag betjenes af IC2 togsæt og med Lint41.