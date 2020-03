Plakatpenge til endnu en stjerne

Foreningen »Jul på Odden«, som sørger for, der hvert år kommer julestjerner op at hænge i gadelygterne i Havnebyen omkring juletid, har netop fået penge ind til endnu en stjerne takket være et lokalt initiativ.

- Vi blev kontaktet af Kristina Kia Jeppesen, som har lavet en plakat om Sjællands Odde. Hun havde en aften siddet og syslet lidt med ord, som beskriver Sjællands Odde, og da hun var færdig, lagde hun plakaten på sin facebookside. Flere skrev de gerne ville købe den, og hun tænkte, at det skulle gå til et fællesskab. Hun spurgte, om vi kunne tænke os at lade den gå i trykken og sælge den, mod at alt overskud gik til flere julestjerner i Havnebyen, for som hun sagde, syntes hun, at overskuddet fra plakaten kunne skabe mest glæde for rigtig mange, da alle glædes over julestjernerne.