Pizza på menuen i hestestalden

Der skal stadig ryddes en smule op i køkkenet og plantes blomster i krukker og kasser på den store udendørs terrasse i den tidligere restaurant Hestestalden ved Vig camping, men ellers er makkerparret Giorgio Pedruzzi og Valentin Dichkov parate til at slå dørene op for deres nye restaurant GioVa på torsdag i næste uge.

De to kokke kender hinanden fra København, hvor de arbejdede sammen på et stort pizzeria. Drømmen om at åbne et sted sammen har de haft i flere år.