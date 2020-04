Se billedserie Odsherreds Kunstdage 2020 gennemføres trods corona-situationen (foto fra 2017 foran kunstner Charlotte Bøghs værksted). Foto: Per Buurgaard Christensen

Pinsekunst i en corona-tid: Arrangør dropper gebyret

Odsherred - 22. april 2020

Destination Danmark har, grundet corona-krisen, i år valgt at suspendere opkrævningen af deltager-betalingen for de kunstnere, kunsthåndværkere og gallerier, der åbner deres værksteder og udstillingssteder for publikum til Odsherreds Kunstdage i pinsen.

Den traditionsrige pinse-kunst-rute gennemføres trods corona-epedemien - nu med tilstrækkeligt god plads, så der kan holdes afstand, og med håndsprit.

- Vi har besluttet, at det ikke skal være en deltagerbetaling, der afgør, om man vil være med eller ej i år på kunst-ruten. Nogle vil jo med rette kunne tænke, at man ikke ved, hvor mange gæster der kommer i år på grund af den helt særlige situation, siger Jens Müller, direktør for Destination Sjælland, der har overtaget arrangør-rollen fra det tidligere VisitOdsherred.

- Omvendt vil der være mange i sommerhusene i Odsherred i pinsen i år, som har brug for noget at foretage sig. Vi håber, at mange vil bevæge sig rundt og opleve kunstnernes og kunsthåndværkernes arbejder, siger Jens Müller.

Godt 50 ud af de 60 oprindeligt tilmeldte kunstnere, kunsthåndværkere og udstillingssteder har sagt ja til at medvirke.

- Vi vil rigtigt gerne vise Odsherreds stærke kunsthåndværk og kunst frem, men selvfølgelig skal det være på en sikker måde, hvor man holder god afstand til hinanden og spritter hænder af, siger Jens Müller.