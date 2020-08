Pilegården er solgt

Og huset i Vindinge er sat til salg, for at de kan flytte ind i Pilegårdens private afdeling.

Det er en drøm, parret nu realiserer. En drøm, de havde, da de for 42 år siden havde en grill-bar sammen.

- Nu er vi i fuld gang med at gøre lokalerne i stand og at ansætte kok og tjenere, fortæller Ernst Jønsson.

Nordicals har haft Pilegården til salg i godt et år, inden det lykkedes at finde de rigtige købere.

- Men restauranten har faktisk været til salg helt til bage til 2012, men dengang til en noget højere pris. Vi valgte at sætte en skarp pris, og alligevel tog det et år at få ejendommen solgt, fortæller Søren Mosbæk.