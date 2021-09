Se billedserie Hanne Pigonska (V) mener, at Odsherred Kommune skal gå efter at blive blandt de 10 bedste i Dansk Industris erhvervsmålinger - et forslag, som delte vandene på mandagens vælgermøde i Superbrugsen i Asnæs. Foto: Kim Rasmussen

Pigonska og Vincentz: Odsherred skal i top 10

Odsherred - 27. september 2021

I flere år har Odsherred Kommune indtaget bundplaceringer i diverse erhvervsmålinger.

Men står det til Hanne Pigonska (V), så skal Odsherred gå efter at blive blandt de 10 bedst i Dansk Industris måling. Det sagde hun mandag aften på Odsherred Erhvervsforums vælgermøde i Superbrugsen i Asnæs.

- Det er lidt af en falliterklæring, at der ikke er flere børnefamilier i Odsherred. Vi gør ikke nok for at tiltrække dem, sagde Hanne Pigonska, som fik opbakning fra Karina Vincentz (Nyt Odsherred).

- Ord skaber virkelighed. Det handler om at sætte nogle klare mål. Det giver ingen mening at bare at sige, at vi skal være bedre i målingerne, sagde Karina Vincentz.

Thomas Nicolaisen (R) troede ikke på denne målsætning.

- Det er useriøst at sige, at vi skal være nummer 10. Kalundborg ligger nummer 60. Men vi skal i den gode halvdel, understregede Thomas Nicolaisen.

Ordstyreren, tidligere spindoktor og nuværende formand for Fonden Geopark Odsherred, Michael Kristiansen, pressede borgmester Thomas Adelskov (S) til at forholde sig til ambitionen om at gå efter mindst en 10-plads.

- I får ikke mig til at sætte tal på, hvad vi skal nå, parerede Thomas Adelskov, som understregede, at der fortsat skal være en tæt dialog mellem kommunen og de erhvervsdrivende. Flere fremmødte erhvervsfolk roste da også kommunen for at tage livtag med den store pukkel med byggeansøgninger, som er vokset eksplosivt under corona-krisen på grund af de mange sommerhusejere, der har boet i herredet i længere tid end normalt.

Odsherred Erhvervsforums formand, Henrik Andersen, pointerede, at negative erhvervsmålinger gør det vanskeligere at tiltrække virksomheder, men han er også tilfreds med, at foreningen og kommunen i fællesskab har formuleret en erhvervsstrategi.

Martin Mosfeldt (LA) mente, at kommunen har brug for en udadvendt kommunikation.

Julie Jacobsen (DF) ønsker, at skolerne og erhvervslivet får et tættere samarbejde.

Claus Starup (K) slog et slag for, at kommunen bliver uafhængig af særtilskud, og samme holdning gav Maria Liv Holck (NB) udtryk for.

- Vi ser gerne, at der kommer en kultur, hvor kommunen er mere risikovillig som for eksempel Ikast-Brande Kommune, sagde Maria Liv Holck, som også ønsker, at de lokale landmænd får en større hjælp i forbindelse med ansøgninger til kommunen.

Thomas Nicolaisen (R) foreslog, at der bliver nedsat et af-bureaukratiseringsudvalg i kommunen, men det var borgmester ikke meget for.

- De mange nye regler opstår ofte efter fejl. Men vi skal som politikere også have is i maven og lytte til medarbejdernes faglighed og ikke bare altid lave nogle nye regler, sagde Thomas Adelskov.

En mulig Kattegat-forbindelse blev også vendt. SF er imod, mens både Hanne Pigonska (V) og Thomas Adelskov mente, at det ville gå ud over Odden - men sidstnævnte kunne dog se nogle muligheder for den sydlige del af herredet, hvis forbindelsen en dag blev realiseret.

Den grønne omstilling blev livligt diskuteret på vælgermødet.

- Kommunen skal i højere grad støtte erhvervslivet i den grønne omstilling, sagde Mette Feenstra (SF).

- Vi skal køre stærkere og ikke sidde og vente på regeringen, sagde Thomas Nicolaisen (R).

Tidligere har Odsherred Byråd sagt nej til vindmøller, og Thomas Adelskov forventede, at byrådet i de kommende år skal tage stilling til opsætning af både vindmøller og solceller.

- Vi kan ikke undslå os i Odsherred, men vi kommer ikke til at få atomkraft, sagde han med henvisning til, at Maria Liv Holck (NB) gerne ser, at kernekraft bliver indført i Danmark.