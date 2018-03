Petanquebanen er ulovlig

»Det drejer sig om at få fjernet ting, der for en dels vedkommende er 30 år gamle. Hvem gavner det? Det er sager som denne og i hundredvis af lignende sager, der har ført til at folketinget har ændret på planlovgivningen, hvilket også giver Kystdirektoratet et rum til at tolke loven på en anden måde end de gør. Som jeg får præsenteret sagen, så virker det meget nidkært af Kystdirektoratet, og det gør det jo voldsomt svært for almindelige mennesker at agere. I en tid, hvor det nærmest kan være vanskeligt at få lov at flytte en muslingeskal, mens man glad og gerne klisterer store kyststrækninger til med tonstunge sten og vindmøller, men det vi fra folketingets side har ønsket er jo også, at skabe muligheder for at give folk mulighed for at bo og være i naturen,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.