Petanque-klub indviede nye baner

Inden spillerne i Nykøbing Sj. Petanque Klub søndag formiddag gik i gang med at spille, var der stillet et par flasker Gammel Dansk på frem. For klubben indviede nemlig flere nye baner, og det betyder, at man nu har i alt 15 baner i det hyggelige anlæg på Kongeengen ved Egebjergvej.