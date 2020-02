Mandag samledes personalet på Odsherred Biblioteker, Kulturhuse og Borgerservice for at mindes den 28-årige kollega, som fredag blev dræbt i en trafikulykke i Asnæs. Borgerne blev på skilte på indgangsdørene på biblioteker og kulturhuse i Nykøbing Sjælland og Asnæs orienteret om, at der var lukket på grund af trafikdrabet. Foto: Stefan Andreasen

Personalet mindedes trafikdræbt kollega

Mandag formiddag samledes personalet på Odsherred Biblioteker, Kulturhuse og Borgerservice for at mindes den 28-årige kollega, som fredag aften blev dræbt i en trafikulykke på Rødhøj i Asnæs.

- Hele vores personalegruppe samledes i Pakhuset i Nykøbing, hvor vi mindedes vores kollega og var sammen om vores sorg. Der var blomster, og der blev tændt stearinlys. Vi sad sammen og mindedes og holdt et minuts stilhed for hende, siger Jesper Bertelsen, biblioteks- og kulturhusleder.

- Vi har allesammen forskellige måder at reagere på og udtrykke vores sorg, og jeg har sagt til personalet, at vi skal være opmærksomme på hinanden nu, passe godt på hinanden og være klar til at give et knus, når der er brug for det. Vi har også kontakt til en krisepsykolog, siger Jesper Bertelsen.