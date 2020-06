Performance og efterlysning af kulturminister

- Men tænk sig, hvis vi havde haft en kulturminister, der ikke havde glimret ved sit fravær, men tværtimod havde været nærværende og opmærksom, og havde insisteret på, at vi for eksempel hver dag i tv skulle have haft dagens billede. Selv om vi er et lille land, har vi mange museer, hvor kunsten er tilgængelig for enhver. I Asnæs har vi et fint museum med adskillige koloristiske perler fra Odsherred-malerne. Hvem havde ikke gerne lyttet til en levende formidling af et af disse billeder, sagde Gay Christensen.