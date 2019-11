Perfekt drikkevand i Lumsås

Normalt bruger vandværket omkring 50.000 kr. årligt på vandprøver, men i år er beløbet fordoblet på grund af nye krav, og vandværksformanden ereknder, at det kan være ganske strabadserende at være et lille vandværk, særligt når bekymrede folk kimer en ned for at spørge til vandkvaliteten, og han ved godt, at den omstændighed, at værket ligger på Lundbecks grund, gør, at endnu flere er svært opmærksomme på drikkevandets kvalitet her.