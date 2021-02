Vig Festivals formand Lars Gjerlufsen har på et online opstartmøde hodlt pep-talk for de frivillige koordinatorer.

Pep-talk til Vig Festivals frivillige: Vi tror stadig på det - vi er nødt til at tro på det

Det skulle egentlig have foregået - som det plejer - i Vig Skoles aula som et hyggeligt opstart-møde for Vig Festivals frivillige koordinatorer, en slags startskud for arbejdet med Vig Festival 2021, men bestyrelsen måtte på grund af restriktionerne droppe det fysiske fremmøde.