Pensionister klar til nytsårskur på lukket restaurant

- Det skulle være i Fårevejleområdet, for jeg synes ikke vi kan forlange, at ældre skal køre langt for at hygge sig. Så vi er meget glade for at vi får muligheden for at holde det der igen i år, selvom det er lukket. Det er jo et dejligt sted med en flot udsigt, som vi kan nyde, siger foreningsformanden.