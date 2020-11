Pensionister giver den gas hver mandag

Mellem 14 og 20 pensionister har nu i et år mødtes hver mandag til frokost på Restaurant Nykøbing.

- Vi begyndte på min fødselsdag den 4. november og Dogan Yurdakul (indehaver af restaurant Nykøbing, red.) giver os 20 pct. rabat på mad og drikke, fortæller Leisy Snehøj, der begyndte med at slå det op på Facebook, og så meldte folk sig til.

- Vi er jo pensionister og flere af os har ingen bil, så det er alle tiders at kunne komme her hver uge og have en hyggelig og fornøjelig stund.