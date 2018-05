Pengene vælter ind til Tasja

Til trods for at indsamlingen kun er få dage gammel, så går det forrygende, og folketingsmedlemmet er imponeret over folks vilje til at hjælpe.

Tasja Nielsen har flere gange givet udtryk for, at hun er glad for folks vilje til at hjælpe, men at hendes primære formål er, at få ændret lovgivningen, så der ikke er et mindstebeløb på, hvornår erstatninger for seksuelle overgreb bliver indsat på en lukket konto til børnenes senere brug.