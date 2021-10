Ung i Odsherred har ikke ressourcer til at deltage i Ungefolkemødet næste år. Foto: Thomas Olsen

Pengene rækker ikke - dropper Ungefolkemødet

Odsherred - 07. oktober 2021 kl. 06:04 Af Marianne Nielsen

Da et enigt byråd tirsdag aften vedtog budgettet for 2022, var det en tom hat, bestyrelsesformanden for Ung i Odsherred, og byrådsmedlem for Venstre, Mathias Hansen kunne tage på hovedet. Der var ikke opbakning til den ønskede forøgelse af budgettet for ungdomsskoletilbuddet i Odsherred på 600.000 kroner, som ønsket. Ung i Odsherreds budget er derfor også næste år på niveau med budgettet for 10 år siden, da hele ungdomsskoleområdet blev revitaliseret.

Især ønsket om en halv million til mere pædagogisk personale, får konsekvenser fremover. Det lod Mathias Hansen resten af byrådet forstå, da han fik ordet under budget-drøftelserne i byrådssalen.

- Vi har besluttet, at vi ikke deltager i ungefolkemødet næste år. Vi har ikke ressourcer til det. Vi kan ikke løfte denne del af det. Det er hamrende ærgerligt, for det var et skidegodt program. Men det trækker så mange ressourcer, og de ressourcer skal vi finde et sted, og det kan vi ikke, sagde han og fortalte, at personalet i Ung i Odsherred i gennemsnit ligger på omkring 80 timers overarbejde, for at kunne følge med i forhold til aktiviteter og åbningsdagene i de to ungehuse.

- Vi lukker ned hver anden dag i ungehusene, for at skåne medarbejderne, fordi vi ikke har råd til at have så meget åbent. For den store mængde unge mennesker medfører også en behov for mere pædagogisk personale. Vi vil lave et ordentlig tilbud, vi vil ikke bare opholdshjem for teenagere, der lige skal væk hjemmefra. Vi skal have et tilbud, hvor vi kan tilbyde aktiviteter og have muligheden for at aktivere dem, sagde han videre.

Helt friske tal fra mandag eftermiddag og aften viser, at de unge strømmer ind i ungehusene, lige så snart der er åbent. Således kunne personalet registrere 77 unge i ungehuset i Nykøbing og 63 unge i det nye ungehus i Asnæs på en helt almindelig mandag uden nogen form for særlige aktiviteter eller arrangementer.

Bestyrelsesformanden anerkender, at der også ligger en opgave for bestyrelsen i at stramme bæltet.

- Jo, vi kan godt stramme på budgettet, det gør vi. Vi ligger faktisk under vores forbrugsprocent. Det er ikke et problem at skrue på budgettet, men så skaber vi bare præcis det vi gerne vil væk fra. Vi skaber en ungdomsskole classic, og det var vel ikke det, der var meningen med revitaliseringsstrategien, påpegede han og opfordrede til, at det nye byråd evaluerer strategien.

- Vi har en ungdomsindsats som vi skal passe på, for det er dem, der skaber bosætning. Har vi et godt ungdomsliv i Odsherred, så har vi bosætningen om 10-15 år, når de kommer tilbage, sagde han.