Folketingspolitiker vil starte en pengeindsamling, så Tasja Nielsen kan få den erstatning, som et familiemedlem i sin tid stjal fra hende. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Send til din ven. X Artiklen: Pengene blev stjålet, nu hjælper politiker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pengene blev stjålet, nu hjælper politiker

Odsherred - 04. maj 2018 kl. 12:08 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketingspolitikere har også ret ti at blive berørt, og det blev Kaare Dybvad (S), da han hørte om 18-årige Tasja Nielsen, fra Fårevejle, der har mistet over 50.000 kroner som hun som barn fik i erstatning efter at være seksuelt misbrugt over en årrække.

Derfor har han besluttet at starte en indsamling, der skal give Tasja Nielsen de tabte penge tilbage, men først er der en del formalia der skal være på plads.

»Der er to sider af den sag. Den ene side er det som Tasja Nielsen er ude efter, nemlig at få ændret lovgivningen, som jo åbenlyst ikke fungerer, og det følger jeg til dørs ved at stille spørgsmål til ministeren. Men den anden del er den urimelighed, at hendes penge er blevet brugt, og det er vi mange der gerne vil give et bidrag til at rette op på, så hun kan få en håndsrækning til at starte på en uddannelse. Det er da det mindste man kan gøre,« siger han til Nordvestnyt og fortsætter:

»Som politiker skal man passe på med indsamlinger, for det er ikke vores job, men når man har en mulighed for at gøre en forskel, så vil jeg også gøre det, for det er en sag, der har berørt mig meget. Jeg har mødt Tasja Nielsen, og hun understregede, at det her ikke handler om at få penge til hende selv, men om at ændre en uretfærdig lovgivning, men også at det er ok, hvis jeg laver en indsamling.«

Politikeren er gået i gang med at indhente de nødvendige tilladelser til indsamlingen, og han regner med at formalia vil være på plads i løbet af de næste to uger.