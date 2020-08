Pengeinstitut klar med corona-hjælpekasse på 2,7 mio. kr.

En del af årsagen til et halvårsregnskab i Dragsholm Sparekasse, der viser et netop offentliggjort resultat på 1,2 millioner kroner på bundlinjen, skal findes i rettidig omhu.

- Vi har ikke mange kunder der er ramt, men jeg tror ikke at det kan afvises, at det kommer til at ske. Men og vores vurdering af coronaens konsekvenser er lige så usikker som alle andres. Så vi har hensat et beløb på 2,7 millioner i regnskabet som en blok af penge, som kan imødegå de udfordringer, der måtte komme, forklarer direktør i Dragsholm Sparekasse, Claus Seiling, i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for det første halvår af 2020. Et halvår, der i den grad har stået coronaens tegn.