Penge til syv initiativer til genstart af samfundet

Odsherred - 21. maj 2021 kl. 06:17 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Støtte fra lokaldemokratiudvalgets anden uddeling fra Genstartspuljen er nu på vej ud til syv forskellige initiativer, der hver især forsøger at skabe sociale arrangementer efterhånden som landet åbner op efter corona-nedlukningen.

- Herligt med den foretagsomhed. Vi håber, at initiativerne medvirker til det gode humør og gode følelse, der kommer af aktiviteter i fællesskab, lyder det fra formand for lokaldemokratiudvalget, Per Kragh (S).

Blandt modtagerne er Skønhed og Skrald i vig, der gerne vil belønne de børn fra dagplejen, børnehaverne og eleverne i 5. klasse på Vig Skole, der lavet vandre-sten og samlet skrald om eftermiddagen med en omgang flødeboller.

I Ordrup vil VOKS (Vitaliseringen af Ordrup og Kårup Skov) gerne indvie Orehøjpavillonen i Kårup Skov inden for det næste halve år. Blandt andet med et foredrag om istiden og landskabet i området, snobrød over bål og aktiviteter for børn.

Fritidsborger.dk i Asnæs vurderer, at det er tid til at få frisket skiltene, der guider folk rundt på ruten »Asnæs til fods - de skjulte skatte« og der er ligeledes planer om at tilføje nye skjulte skatte til rundturen.

Borgerforeningen i Fårevejle Kirkeby har tænkt i alternativer til de fællesspisninger man arrangerede inden corona spændte ben for det sociale samvær over en bid mad. Det er blevet til ønsket om at arrangere take-away fællesspisning efterfulgt af onlinebanko.

Der var også penge til en genstartsfest for foreningerne tilknyttet Rørvig Havn arrangeret af Dansk Amatørfiskerforening Rørvig, mens 35 fodboldspillere fra Asnæs Boldklub har fået tilskud til en kombineret hyttetur og fodboldstævne og Foreningen Ydreland på Odden har fået tilskud til at arrangere fire lørdage med yoga og meditation i juli.

I alt er der blevet delt 25,750 kroner ud.

