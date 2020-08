Penge til skolerne fordeles efter elevtal

Odsherred Kommunes folkeskoler er blevet tildelt 1.214.000 kroner fra den pulje 275 millioner kroner, som regeringen, R, SF, EL og Alternativet har afsat til som et løft til folkeskolerne i hele landet i 2020. Puljen er betinget af, at midlerne anvendes til lærerlønninger og at det tildelte tilskud kommer oven i kommunens vedtagne budget for 2020. På møde tirsdag skulle børne- og uddannelsesudvalget derfor tage stilling til, hvordan pengene skal fordeles mellem kommunens skoler. Der var to muligheder. Man kunne give pengene til de skoler, hvor behovet for faglige løft er størst, eller dele pengene bredt ud til alle skoler.