Penge til have: Stor donation til Adelers Huse

Foreningen Adelers Huse har modtaget en donation på 150.000 kroner fra Sparekassen Sjælland Fonden, der skal gå til at plante en historisk landhave ved de karakteristiske tvillingehuse i Fårevejle. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Husene har foreningen ført tilbage til deres oprindelige udseende og omdannet til formidlingssted og medborgerhus. I det første hus er der eksempelvis indrettet en lejlighed med autentisk inventar, og i en anden lejlighed er der nu et formidlingssted, som viser, hvordan det har været at bo på og opdyrke Lammefjorden. I det andet hus er der en lille café og medborgerhus, som kan benyttes af byens borgere og foreninger.

Nu går man så i gang med at omlægge den tilgroede have, som er bag husene, til en traditionel landhave fra 1930'erne.

- Vi er meget glade og taknemlig over denne flotte donation til anlæg af landhaven. Anlægsgartnere er gået i gang, og der skal plantes frugttræer og frugtbuske samt køkkenhave med urter, kål og rodfrugter. Haven vil blive færdig i løbet af foråret, og skal fremstå som en klassisk landhave lig haverne på de mange husmandsbrug ved Lammefjorden. Vi glæder os meget til, at gæster kan komme forbi og nyde haven, fortæller Jan Madsen, der er formand for foreningen Adelers Huse.