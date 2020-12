Penge til cykelture i naturen

Otte cykelruter i skove, langs strande og gennem anden spændende natur i Odsherred skal nu kortlægges og skiltes. Målet er at få flere tohjulede trafikanter ud i naturen, og måske slå et smut forbi en kulturseværdighed på vejen.

- Der er ikke tale om, at vi skal ud at etablere cykelruter. De findes og bruges allerede, men af for få cyklister, siger Sophia Lune, som er leder af projektet i Geopark Odsherred.