Ole Nielsen og bureauchef Tina Meyer Hansen ved Karl Aage Rigets skulptur i Højby. Privatfoto

Penge til Riget-skulptur i Højby

Odsherred - 15. juli 2020 kl. 20:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Takket være sommerhusejerne tilknyttet Sol og Strands kontor i Nykøbing får Højby Lokalråd penge til renovering af Karl Aage Rigets iøjnefaldende skulptur midt i Højby.

Sol og Strand Feriehusudlejning uddeler hvert år penge fra »Sol og Strands Lokale Håndsrækning« til lokale projekter.

I år hentede Højby Lokalråd den største opbakning, da sommerhusejerne skulle afgive deres stemme på i alt tre nominerede projekter. Dermed kan rådet se frem til en økonomisk håndsrækning på 15.000 kroner, og det glæder formand Ole Nielsen.

- Vi er meget taknemmelige for støtten, som betyder, at vi nu er kommet et skridt nærmere vores mål om en renovering af skulpturen, siger Ole Nielsen.

Skulputuren af Karl Aage Riget (1933-2001) er mere end 30 år gammel. Den blev oprindeligt skænket af den tidligere Højby Sparekasse, men er efterhånden blevet mærket af tidens tand, og der venter nu et omfattende renoveringsarbejde.

En kran er nødvendig

- Skulpturen skal pilles ned ved hjælp af en kran, delene skal skilles fra hinanden, hvorefter de skal sandblæses og males på ny. Vi har involveret Karl Aage Rigets enke i processen for at sikre, at den kommer til at fremstå som original, fortæller Ole Nielsen.

Lokalrådet forventer, at renoveringsprojektet vil koste omkring 83.000 kroner, og heraf udgør frivillig arbejdskraft knap 18.000 kroner.

Med håndsrækningen fra Sol og Strand har rådet nu indsamlet knap 30.000 kroner.

-Med de penge, vi nu har fået indsamlet, er vi godt på vej til at kunne realisere projektet, og jeg er overbevidst om og håber på, at vi vil møde velvilje hos de fonde, vi også planlægger at ansøge hos, siger Ole Nielsen, der forventer, at skulpturen vil fremstå som ny til sommeren 2021.

-Skulpturen passeres dagligt af rigtig mange mennesker, og derfor er det vigtigt, at den ikke er i forfald, da det vil være et uheldigt signal at sende til omverdenen, siger Ole Nielsen.