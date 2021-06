Penge sendes til herskabsstalden

»Planerne med herskabsstalden er et stort projekt, der har været fem år undervejs, og er budgetteret til mellem 12 og 15 mio. kr., og støtten fra LAG betyder rigtig meget moralsk, og er en god økonomisk håndsrækning til projektet. Planen er, at de gamle fine bygninger skal huse et foodlab, hvor eksterne samarbejdspartnere har mulighed for at udvikle fødevareforædling, der forhåbentlig kan blive til nye virksomheder. For at det kan lade sig gøre, så skal huset have en ekstra kraft, og være åbent. Derfor er det vores plan, at vi flytter dele af vores reception derned, så der er mennesker i lokalerne, og det næste er, at vi vil indrette en lille gårdbutik, hvor vi kan sælge af vores egne forarbejdede produkter, og produkter fra hele Odsherred. At vi gør det her i herskabsstalden handler også om at give det hele en ekstra historisk dimension. Vi kunne realisere vores planer langt billigere i et køkken i en stållade, men vi tror på, at herskabsstalden vil bidrage med kulturværdi, og så er det er en af ideerne med driften af Dragsholm slot, at det skal udvikle sig,« siger han.