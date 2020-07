Pejsemanden skal betale bidrag til »klub« han ikke kan blive medlem af

Han ville egentlig gerne bidrage til, at flere unge får en uddannelse, men Odsherred Kommune ville ikke godkende Pejsemanden i Høve, som et sted egent til en elevplads.

Han forstår til gengæld ikke, hvorfor Erhvervsstyrelsen forlanger, at han skal betale til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) - en ordning, hvor virksomheder, der ikke vil oprette elevpladser, i stedet betaler lige et ekstra bidrag.

- Det synes jeg faktisk er dybt urimeligt og dybt åndssvagt. For jeg vil jo gerne have en elev, og spurgte derfor kommunen, som så sagde nej. Så jeg har ikke en chance for at komme udenom det bidrag, selvom jeg gerne ville, siger Karsten Højholdt til Nordvestnyt.