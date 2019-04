Sygeplejen i Odsherred Kommune har knoklet for at komme af med påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed, og det er lykkedes.

Patientsikkerhed er igen i top

Odsherred - 12. april 2019 kl. 14:26 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et lettelsens suk og en enorm glæde. Sådan beskriver teamleder i hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune, Ellen-Margrethe Lihn, dagen, hvor styrelsen for patientsikkerhed kunne meddele, at der ikke var fundet fejl eller mangler i den bunke patientjournaler, som de havde gennemgået, og at det påbud som sygeplejen havde haft i et års tid var ophævet.

Styrelsen for patientsikkerhed havde modtaget en bekymringshenvendelse fra en sygeplejerske, og det betød at sygeplejens arbejde med journaler og dokumentationssystemet cura blev set efter i sømmene, og meldingen var dengang nedslående, for der blev fundet flere fejl.

Ellen-Margrethe Lihn beskriver tiden efter påbuddet som travl og ubehagelig, særligt fordi påbuddet satte spørgsmålstegn ved sygeplejerskernes faglighed, men nu ser det helt anderledes ud.

»Humøret er på alle mulige måder steget, og det har givet energi at få så positive tilkendegivelser og at vi nu kan slå helt fast, at der ikke er noggen risiko for patientsikkerheden,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.

Cura fungerer er modige ord, men det er ikke desto mindre dem, som afdelingslederen tager i sin mund, også selvom hun godt ved, at der stadig er knaster, primært af teknisk art.

»Da vi havde besøg af styrelsen for patientsikkerhed sagde de flere gange, at de kunne se at vi havde knækket koden med at bruge cura. Det, der i virkelighedne var problemet, var den måde vi arbejde med fælles sprog 3, FS3, der er det faglige indhold i den måde vi skal arbejde på, og det har været den del som vi manglede at få optimalt på plads inden vi implementerede cura. Man kan sige, at vi købte skallen før indholdet var på plads. Det har vi nu rettet op på, så nu har alle fået undervisning i FS3, og nu har vi fået cura til at virke og det giver god mening for sygeplejerskerne,« siger hun til Nordvestnyt.

Ellen-Margrethe Lihn slår flere gange fast, at processen med styrelsen for patientsikkerhed har været god, fordi de har givet kompetente og faglige input, og så er der god læring til fremtidige implementeringer af store it-systemer.

»Vi har talt om, at når vi starter så store implementeringstiltag, så skal vi bruge med-systemet bedre, for det handler om, at give alle medejerskab, og den del har der været huller i, men nu tyder alt på at vi er på rette vej, men vi har også lagt virkelig mange timer i arbejdet. Man valgte i sin tid ikke at tilkøbe en såkaldt »kravlegård« til cura, så man kunne øve sig først, og det var noget af det, der har givet problemer i opstarten. Men cura har stadig udfald. For eksempel opdaterer systemet hver 6.uge, og det giver udfald, så alt er jo ikke perfekt, men vi er på rette vej,« siger hun til avisen