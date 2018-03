Passioneret direktør på jagt efter relationer

Hun er til kunst, kultur, løb, kvinde-hockey, et træhus i Småland, madlavning, fællesskabet i Vallekilde, men nok allermest til det, der kan skabes ved menneskelige relationer, for selvom en kommune efter hendes mening er et af de mest meningsfulde steder at arbejde, så ved hun bedre end de fleste, at en succes er afhængig af de mennesker, som tingene gøres i fællesskab med.

»Vi er rigtig langt på psykiatriområdet, og så synes jeg rent faktisk også, at vi gør det virkelig godt på børn- og ungeområdet. Jeg er helt med på, at vores skoler skal præstere bedre, men alt andet lige, så er det lykkedes at få skolerne til at præstere som forventet, og nu begynder det at lykkes med vores ungdomsuddannelser, hvor vi har flyttet os fra, at vi næsten ikke kunne sove om natten over alle de unge, der ikke fik en uddannelse til, at vi nu er den kommune i Region Sjælland, hvor flest unge vælger en erhvervsuddannelse. I det hele taget synes jeg, vi har et så højt fagligt niveau i Odsherred, at vi kan rykke på mange ting, og jeg har dyb respekt for dem, der gør tingene i praksis, for hvis jeg havde en forestilling om, at jeg kunne skabe de fantastiske resultater alene, så ville jeg godt nok ramme skævt,« siger hun til Nordvestnyt.