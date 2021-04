Formand for Odden Gymnastikforening, Peter Nielsen, udpeger de mange skader på det 37 år gamle halgulv i Willemoeshallen. Foto: Helene Nielsen.

Pas på: Gulvet er skøjteglat

- Du kan prøve at se her. Der er revner i gulvet over det hele, og man kan se samlingerne i betonen gennem plastikgulvet, siger Peter Nielsen.