Partnerskab har øget samarbejdet om flere praktikpladser

Henrik Andersen, uddeler SuperBrugsen Højby, og formand for Odsherred Erhvervsforum vurderer, at partnerskabsaftalen har skabt en øget bevidsthed om etablering af praktikpladser og en øget forståelse for aftaleparternes udfordringer.

Odsherred - 15. februar 2020 kl. 06:44 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu er der 230 aktive elevpladser i gang rundt om i Odsherred, og ingen praktikpladser er ledige.

Tallene stammer fra praktikportalen praktikpladsen.dk og er et af de mål, som Odsherreds Erhvervsforum (OEF), Odsherred Kommune, LO, EUC Nordvestsjælland og FGU har sat sig i forbindelse med den partnerskabsaftale de underskrev i oktober 2018.

Den treårige aftale med kommunen og uddannelsesinstitutioner blev lavet for at imødegå en fælles udfordring om at skaffe flere unge en lokal praktikplads og i det hele taget italesætte behovet for at øge uddannelsesmulighederne i kommunen. Og lige nu er der fyldt op på alle praktikhylder.

- Vi har en fælles udfordring, som vi skal være fælles om at løse, og jeg synes, at aftalen har betydet, at vi er kommet mere ind under huden på hinanden parterne imellem. Vi har fået en større forståelse for hinanden og for hvilke udfordringer henholdsvis kommunen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne har, siger Henrik Andersen, formand for OEF, i et interview i Nordvestnyt lørdag.

- Jeg tror ikke at vi er i tvivl om, at aftalen skal forlænges. Men nu skal vi komme nogle måltal på. For vi har brugt tiden på at lære hinanden at kende og analysere behovet, så i år skal vi have målt på om det kun er os, der tror at vi har et problem. Jeg ved det ikke, før vi får arbejdet det igennem i år, siger Henrik Andersen.