Partier mener, at tilskud til hjemmepasning kan gavne både kernefamilien og bosætningen

Odsherred - 13. januar 2021 kl. 05:59 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Forslaget om at give forældre et tilskud, hvis de passer deres egne børn, som Venstre havde foreslået i børne- og uddannelsesudvalget, mødte ikke megen forståelse i udvalget, bortset fra Radikale Venstre. Men andre partier i byrådsgruppen ser positivt på et tilskud til hjemmepasning.

- Vi går meget ind for hjemmepasning, og tror på at det gavner kernefamilien. Men det skal være en ordning, hvor det kræves, at begge forældre er i beskæftigelse og er en del af samfundet. Det er ikke meningen, at man skal kunne skjule sig for kommunen, og det må heller ikke gå ud over barnets sprogudvikling, siger Julie Jacobsen, DF, der ikke mener, at det er nødvendigt at vente til et eventuelt budgetforlig.

- Jeg mener faktisk godt, at vi kan sætte det i værk med det samme. Der er nogle administrative omkostninger, men det mener jeg godt kan klares indenfor de eksisterende rammer, siger hun.

Også Leif Egholm, Odsherred Listen, går i princippet ind for, at pengene godt kan følge barnet. Og at forældre kan være egnede til at varetage pasningen af egne børn.

- Men vi går ikke ind for taxameterordning i vores institutioner. Der skal hverken laves time- eller dagstakster for egen pasning, men hvis nogle forældre ønsker selv at varetage pasningen af egne børn - igennem en periode på et halvt til et helt år, så ser vi ingen problemer i, at der kan følge penge med, uddyber han overfor Nordvestnyt.

I oplægget af punktet på udvalgsmødet, vurderer administrationen, at tilbuddet kan være fuldt på højde med pasning i daginstitution, hvis forældrene er ressourcestærke. For mindre ressourcestærke forældre og deres børn vil et tilbud om pasning hjemme formentlig være ringere end et tilbud i daginstitution forhold til barnets udvikling, påpeger administrationen.

- Det kan godt være det vil være de ressourcestærke familier, der tager imod tilbuddet, men det vil være endnu en farve i den palette, der får folk til at bosætte sig i Odsherred, siger Hanne Pigonska, der ikke tror, det er det store flertal af forældrene, der vil vælge hjemmepasningen.

Byrådet tager stilling til spørgsmålet ved næstkommende byrådsmøde 26. januar.