Parken, der redder nødstedte dyr har fået godt styr på økonomien

Et overskud efter skat på 10.491 kroner er en del af de positive tal fra Odsherred Zoo Rescues nyligt offentliggjorte årsregnskab for 2019, og selvom overskuddet måske ikke syner af alverden, så dækker det over et år, hvor lønudgifterne steg fra 1.632.400 kr. i 2018 til 2.000.142 kr. i 2019, og stigningen er ikke gået til parkens direktør, Joan Thygesen, for direktionens vederlag på 174.000 kr., men derimod til at ansætte flere dyrepassere, hvilket ifølge direktøren var et stort ønske.