Se billedserie Lise Rohden håber, cykelløbet lørdag forløber lige så planmæssigt, som for seks år siden, hvor Odsherred Kommune var vært ved en etape i Post Danmark-rundt løbet.

Parat til cykelløb

Odsherred - 22. august 2019 kl. 13:55 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu er det fuglefløjt og enkelte landbrugsmaskiner, som dominerer lydtapetet i bakkerne ved Asnæs Indelukke ved Asnæs. På lørdag vil det dog være højttalervogne, heppende tilskuere og lyden af snurrende cykelhjul, som tager over. Odsherred Kommune er vært ved den 4. etape af PostNord Danmark Rundt, og derfor er der også fyret op under den lokale fejemaskine, som inden på lørdag vil have børstet grus og andre risikable elementer væk fra ruten.

- Der er 70 veje, vi skal ud at have fejet. Der er kun en enkelt fejemaskine til at feje de 70 veje, der er en del af løbet, men den skal også bruge to stive dage på opgaven, siger Lise Rohden, som vel nærmest kan siges at have haft førertrøjen i det kommunale trafikteam, som har taget sig af opgaven med at arrangere løbet.

Cykelrytterne ventes at rulle ind over kommunegrænsen fra Havnsø lørdag eftermiddag. Feltet skal i førte omgang op ad en række stigninger i Bjergene og derefter ud på en 13,5 km lang rundtur omkring Høve. Den del af turen inkluderer Høve Stræde, Møllestræde, Åsevangsvej, Stenbjergvej, Jyderupvej, Østre Skovvej, Ravnsbjergvej og Nykøbing-Slagelsevej. Opløbet er på Åsevangsvej med målstreg på toppen tæt ved Stenbjergvej.

- De fleste af vejene vil være lukkede for trafik fra klokken 15 til 18 på lørdag. Opløbsstrækningen på Åsevangsvej og Møllestræde vil være lukket hele dagen. Møllestræde skyldes, at det er her, holdenes karavanebusser holder parkeret, fortæller Lise Rohden.

Hun håber, dagen kommer til at forløbe lige så forventet og efter planen som for seks år siden, hvor kommunen var vært for løbet.

- De har jo lovet godt vejr, så der kommer nok mange tilskuere. Vi har sat gule infoskilte op langs ruten for 14 dage siden. Vi har holdt møde med hjemmeværnet, og Cykel Motion Sjælland har haft et par ryttere ude at prøvekøre ruten. Der bliver lidt trafikale omkørsler, men sådan er det, når der er fest i byen, siger Lise Roh-den.