Par fra andre kommuner vil også vies af Odsherreds borgmester

Odsherred - 16. april 2020

Det er nu også rygtedes uden for Odsherred, at borgmester Thomas Adelskov (S) fortsat forretter borgerlige vielser på rådhuset i Højby, trods corona-epidemi og nedlukning af samfundet.

- Vi har modtaget forespørgsler fra nogle få par fra Holbæk og Roskilde, hvor kommunerne er stoppet med vielser her i corona-tiden, siger Odsherreds borgmester Thomas Adelskov.

- Jeg har sagt ja til dem, fordi det bare er nogle få stykker, og på det niveau er det helt i orden.

- Men hvis det pludselig vælter ind med folk, der ikke kommer fra Odsherred, er vi nødt til at stoppe, så vi kun vier par fra vores egen kommune, siger borgmesteren.

En borgerlig vielse i corona-tid foregår under afsprittede omstændigheder i et mødelokale på rådhuset.

- Det er meget anderledes vielse, hvor det unge par står for enden af et langt bord, og jeg står for den anden bordende. Normalt giver jeg hånd til parret og deres vidner og gæster, når de ankommer, og til brudeparret, når de er blevet gift, men det gør jeg ikke nu, forklarer borgmesteren.

Parret må kun have de to vidner med ind i lokalet under vielsen.

Borgmesteren holder først en lille tale, så kommer vielsesritualet, der udveksles ringe, og han erklærer dem for rette ægtefolk. Og så må de kysse hinanden - midt i en corona-tid.

- Normalt plejer jeg så at servere et glas portvin til at skåle med brudeparret, men det gør jeg heller ikke nu, siger Thomas Adelskov.

Der er håndsprit i mødelokalet, og det bliver flittigt brugt, blandt andet når kuglepennen, til at underskrive vielses-papirer, skal benyttes.

Papirerne lægges frem på forhånd, og borgmesteren venter med at underskrive, indtil brudepar og vidner er gået ud.