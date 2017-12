Pant-automaten drillede: Medarbejder sparket

En 49-årig mand fra Nykøbing var i Lidl, hvor han blev vred over problemer med pant-automaten. Det førte til, at han slog ud efter en medarbejder og sparkede pågældende.

En kunde blev ligeledes udsat for vold, inden den 49-årige kørte fra stedet. Men han blev kort efter standset af politiet, der sigtede den 49-årige mand for vold. Han kan nu se frem til at blive indkaldt til et retsmøde om sagen på et tidspunkt.