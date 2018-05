Se billedserie Janni Christiansen overtog nøglerne efter blomsterbutikken 1. maj. Foto: Marianne Nielsen

Pandekagevogn bliver til café

Odsherred - 08. maj 2018

For meget ballade og for lidt pandekagehygge i Fårevejle Bypark betyder, at indehaveren af pandekagevognen, Janni Christiansen i stedet etablere en café i Fårevejle Kirkeby.

- Der blev simpelthen for meget ballade omkring det. og så blev jeg ringet op en dag, at blomsterbutikken skulle lukke og om det ikke var noget for mig at rykke ind, fortæller Janni Christiansen, der fik nøglerne overdraget 1. maj.

Caféen har fået navnet »Café Besses Lækkerier« og åbner officielt den 1. juni med en reception.

De daglige åbningstider er allerede fra klokken seks om morgenen for at tilgodese de mange håndværkere, der har brug for at købe morgenmad og frokost med til arbejdsdagen.

Det bliver dog ikke alene en café for håndværkerne. Janni Christiansen har efter samtaler med nogle af byens ændre borgere lagt op til en kortaften med rom-lagret oste, kaldet potcäse og hvad dertil hører.

Pandekager bliver der naturligvis også i den nye café, både de søde og madpandekager, hvor man selv kan mikse indholdet.

- Det bliver en buffet af tilbehør, så man selv kan mikse, og der bliver bruchbuffet i weekenderne, fortæller Janni Christiansen.

Selve pandekagevognen, som i et par sæsoner var at finde i byparken i Fårevejle Stationsby, har Janni Christiansen dog ikke helt taget hjulene af.

- Den kan man leje til arrangementer, for eksempel konfirmationer, siger den kommende caféejer.